Комітет Верховної Ради погодив зміни до виборчого кодексу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Змінюємо правила за 120 днів до виборів», - заявив один з нардепів Фото: Главком

Комітет, зокрема, рекомендував знизити заставу для партій на виборах у дев’ять разів

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував запровадити партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів від 10 тисяч жителів.

Про це повідомив у Facebook нардеп від фракції «Голос» Роман Лозинський.

«Рішення комітету: самовисування в громадах до 10 тис. (населення, - ред.). Було 90 тис. Палицею загнали в партії. Змінюємо правила за 120 днів до виборів», - відзначив він.

Депутат зауважив, що згідно чинного виборчого кодексу, на місцевих виборах можуть балотуватись самовисуванці у населених пунктах до 90 тис. виборців.

Згодом він зазначив, що комітет рекомендував знизити заставу для партій на виборах у дев’ять разів.

У громадській мережі «Опора» заявили, що рекомендована комітетом поправка до Виборчого кодексу щодо зменшення порогу для самовисуванців до 10 тис. виборців порушує міжнародні норми.

«На жаль, до експертів тут не прислухалися і ухвалили рішення, яке порушує міжнародні стандарти і має ознаки перешкоджання реалізації пасивного виборчого права», - заявила координатор мережі Ольга Айвазовська.