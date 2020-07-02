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    Комітет Верховної Ради погодив зміни до виборчого кодексу

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    &laquo;Змінюємо правила за 120 днів до виборів&raquo;, - заявив один з нардепів - Комітет Верховної Ради погодив зміни до виборчого кодексу
    «Змінюємо правила за 120 днів до виборів», - заявив один з нардепів
    Фото: Главком

    Комітет, зокрема, рекомендував знизити заставу для партій на виборах у дев’ять разів

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував запровадити партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів від 10 тисяч жителів.

    Про це повідомив у Facebook нардеп від фракції «Голос» Роман Лозинський.

    «Рішення комітету: самовисування в громадах до 10 тис. (населення, - ред.). Було 90 тис. Палицею загнали в партії. Змінюємо правила за 120 днів до виборів», - відзначив він.

    Депутат зауважив, що згідно чинного виборчого кодексу, на місцевих виборах можуть балотуватись самовисуванці у населених пунктах до 90 тис. виборців.

    Згодом він зазначив, що комітет рекомендував знизити заставу для партій на виборах у дев’ять разів.

    У громадській мережі «Опора» заявили, що рекомендована комітетом поправка до Виборчого кодексу щодо зменшення порогу для самовисуванців до 10 тис. виборців порушує міжнародні норми.

    «На жаль, до експертів тут не прислухалися і ухвалили рішення, яке порушує міжнародні стандарти і має ознаки перешкоджання реалізації пасивного виборчого права», - заявила координатор мережі Ольга Айвазовська.

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