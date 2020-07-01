Ляшко передумав йти в президенти: це був жарт



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Віктор Ляшко спростував свої слова, що братиме участь у виборах президента 2029 року

Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що в одному з інтерв’ю він пожартував, коли сказав, що планує балотуватися у президенти України у 2029 році.

Про це він заявив в ефірі телеканалу hromadske.

Раніше Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

«Напевно, так (хочу стати президентом). На наступних (виборах президента у 2024 році), напевно, (балотуватися не буду). А от (у 2029 році), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, оскільки ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період», – сказав санлікар.

Сьогодні в інтерв'ю журналістам Ляшко назвав свої президентські амбіції жартом.

«Це був жарт, і ми повинні це розуміти», — сказав Ляшко.

«Якщо ми у 2029 році будемо пам’ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні», — додав він.

Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів: «Будемо коментувати, коли зникне слово чутки, коли буде офіційна позиція».

На запитання, чи зустрічався вже він з президентом Володимиром Зеленським або головою його офісу Андрієм Єрмаком з цього питання, Ляшко відповів: «Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санлікаря».