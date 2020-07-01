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    Політика

    Ляшко передумав йти в президенти: це був жарт

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    Віктор Ляшко спростував свої слова, що братиме участь у виборах президента 2029 року - Ляшко передумав йти в президенти: це був жарт
    Віктор Ляшко спростував свої слова, що братиме участь у виборах президента 2029 року

    Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів

    Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що в одному з інтерв’ю він пожартував, коли сказав, що планує балотуватися у президенти України у 2029 році.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу hromadske.

    Раніше Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

    «Напевно, так (хочу стати президентом). На наступних (виборах президента у 2024 році), напевно, (балотуватися не буду). А от (у 2029 році), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, оскільки ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період», – сказав санлікар.

    Сьогодні в інтерв'ю журналістам Ляшко назвав свої президентські амбіції жартом.

    «Це був жарт, і ми повинні це розуміти», — сказав Ляшко.

    «Якщо ми у 2029 році будемо пам’ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні», — додав він.

    Коментувати свою можливу участь у наступних виборах мера Києва Ляшко не захотів: «Будемо коментувати, коли зникне слово чутки, коли буде офіційна позиція».

    На запитання, чи зустрічався вже він з президентом Володимиром Зеленським або головою його офісу Андрієм Єрмаком з цього питання, Ляшко відповів: «Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санлікаря».

     Ляшко народився 1980 року у Рівненській області. У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця, а 2015 року – Національну академію державного управління при президенті України.
    У 2003–2010 роках Ляшко працював у санітарно-епідеміологічній службі Київської області. Після цього три роки – в Міністерстві охорони здоров’я, був директором департаменту Держсанепідслужби. У 2013–2018 роках очолював Київський обласний лабораторний центр. Потім чотири роки керував громадською організацією «Інфекційний контроль в Україні». Із 2018-го до 2019 року обіймав посаду першого заступника генерального директора Центру громадського здоров’я.
    У грудні 2019 року Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров’я, в березні 2020 року він став головним санітарним лікарем.
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