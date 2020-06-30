Вибори мера столиці. У «Слузі народу» чотири претенденти (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бажання взяти участь у виборах київського міського голови вже висловили кілька «слуг»

Нардеп заявив, що єдиного кандидата у мери столиці обиратиме Зеленський

Від «Слуги народу» у внутрішньопартійному праймеріз на кандидата в мери Києва беруть участь четверо нардепів. Це Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і Олександр Качура.

Про це нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Усередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки що не було, наскільки я знаю. Але ми не виключаємо варіанту, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні», - каже нардеп.

Найбільш серйозним своїм суперником на майбутніх виборах у мери Києва Качура вважає нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Нардеп прогнозує, що на виборах мера столиці буде більше десяти кандидатів.

Качура розповів, що кандидата у мери від «Слуги народу» буде визначено через декілька тижнів й останнє слово - за президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський, за його словами, у своєму рішенні опиратиметься на показники соціологічних досліджень, а кандидата висуне конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

До відома, раніше акторка «Кварталу 95» Олена Кравець відповіла, чи планує йти в мери Києва.

Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».