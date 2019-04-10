У Зеленського заперечують, що пообіцяли Смешку посаду глави СБУ



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Неофіційна інформація ЗМІ стосовно кадрових питань не відповідає дійсності, попереджають в штабі Володимира Зеленського

В команді Володимира Зеленського заперечили інформацію про можливі кандидатури на вищі посади, яку сьогодні опублікували ЗМІ після спілкування з ідеологом передвиборної кампанії Русланом Стефанчуком та експертом штабу з економічних питань Данилом Гетманцевим.

«Ці повідомлення ґрунтуються на домислах і припущеннях. Жодних кадрових рішень у команді Володимира Зеленського не ухвалювали. Більш того, вони не будуть кулуарними, бо ж недарма ми запитували українців, кого вони хотіли б бачити на ключових посадах», - говориться в повідомленні.

Як заявляють в «Зе!Команді», наразі триває процес аналізу та відбору кандидатур для призначення на державні посади, які перебувають у компетенції президента. Кандидатів буде оголошено до голосування у другому турі, запевняють в штабі Зеленського.

Також назвали принципи добору на ці посади:

професійність у сфері компетенції, яку вимагає посада;

відсутність підозр у вчиненні корупційних діянь;

відсутність ділових та політичних зв’язків із країною-агресором;

готовність добровільно піти у відставку у разі виникнення підозр у неналежному використанні влади та перевищенні повноважень.

«Будь-які прогнози щодо персонального складу команди, оприлюднення будь-яких прізвищ у зв’язку з посадами є передчасним. Команда Зеленського та її представники не роблять таких припущень ані публічно, ані конфіденційно», - застерігають в штабі

Нагадаємо, сьогодні Liga.net опублікувала матеріал про 10 перших рішень Зеленського на посаді президента. Серед них вказується «внести кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ: імена озвучать до 19 квітня». Але видання вказало, що неофіційно називають такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.