Вибори президента: місце голосування вже змінили понад 80 тисяч українців



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Закордонний виборчий округ обрали місцем голосування 1 360 українців

Понад 80 тисяч виборців уже змінили місце голосування перед другим туром виборів президента України, який відбудеться 21 квітня. Про це повідомляє Державний реєстр виборців.

«Кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування: 80 197», - свідчать дані реєстру станом на 10 квітня 2019 року.

Наразі найбільша кількість з тих, хто змінив місце голосування, обрали для другого туру виборів дільницю у Києві - 14 235 виборців. Також багато українців обрали місцем голосування Київську область - 8 373, Харківську область - 6 856, Одеську область - 5 285.

Закордонний виборчий округ обрали місцем голосування 1 360 українців.

Місце голосування змінили 1 558 виборців з Криму, 20 064 виборців з Донецької, 10 763 виборців з Луганської області.

Так, 7 квітня місце голосування змінили 9 040 виборців, 8 квітня - 37 973 осіб, 9 квітня - 33 248 осіб.

Змінити місце голосування можна лише до 15 квітня.

Перший тур на виборах президента України відбувся 31 березня. ЦВК під ранок 4 квітня опрацювала 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. Володимир Зеленський отримав 30,24%, Петро Порошенко - 15,95% голосів виборців.

У ЦВК офіційно оголосили про проведення другого туру виборів 21 квітня. Офіційно до другого туру пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК.

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Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).