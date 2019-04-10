Вибори президента: місце голосування вже змінили понад 80 тисяч українців
-
Розсилка
Закордонний виборчий округ обрали місцем голосування 1 360 українців
Понад 80 тисяч виборців уже змінили місце голосування перед другим туром виборів президента України, який відбудеться 21 квітня. Про це повідомляє Державний реєстр виборців.
«Кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування: 80 197», - свідчать дані реєстру станом на 10 квітня 2019 року.
Наразі найбільша кількість з тих, хто змінив місце голосування, обрали для другого туру виборів дільницю у Києві - 14 235 виборців. Також багато українців обрали місцем голосування Київську область - 8 373, Харківську область - 6 856, Одеську область - 5 285.
Закордонний виборчий округ обрали місцем голосування 1 360 українців.
Місце голосування змінили 1 558 виборців з Криму, 20 064 виборців з Донецької, 10 763 виборців з Луганської області.
Так, 7 квітня місце голосування змінили 9 040 виборців, 8 квітня - 37 973 осіб, 9 квітня - 33 248 осіб.
Змінити місце голосування можна лише до 15 квітня.
Перший тур на виборах президента України відбувся 31 березня. ЦВК під ранок 4 квітня опрацювала 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. Володимир Зеленський отримав 30,24%, Петро Порошенко - 15,95% голосів виборців.
У ЦВК офіційно оголосили про проведення другого туру виборів 21 квітня. Офіційно до другого туру пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.
Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.24%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.
Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.
Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).