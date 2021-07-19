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    Названо перелік місць, де чиновники складатимуть іспити з української мови

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    Національна комісія зі стандартів державної мови - Названо перелік місць, де чиновники складатимуть іспити з української мови
    Національна комісія зі стандартів державної мови

    На чотирьох локаціях у Києві проходитимуть обов’язкові «мовні» іспити

    Обов’язкові іспити з української мови на предмет рівня володіння мовою у Києві проходитимуть на чотирьох локаціях. Про це «Главкому» повідомили у Національній комісії зі стандартів державної мови. Зокрема, іспити проходитимуть безпосередньо в офісі Нацкомісії (пров. Несторівський, 4), Бібліотеці ім. М. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51В), Державній службі України з питань праці (вул. Вавілових, 10А), Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих (вул. Тургенєвська, 83-85).

    Як повідомлялося раніше, на першому в історії України мовному іспиті для чиновників, що відбувався 19 липня, стався технічний збій. Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам, поінформувала Національна комісія зі стандартів державної мови.

    «Главкому» стало відомо, скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день.

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    Теги: мова українська мова
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    Названо перелік місць, де чиновники складатимуть іспити з української мови