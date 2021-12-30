Уряд схвалив програму облаштування кордону на 36 млрд грн

У 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км – з Білоруссю

Відзначається, що облаштування рубежів призведе до зменшення витрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд грн на рік

Кабінет міністрів України затвердив нову програму на найближчі п'ять років з облаштування кордону з Росією і Білоруссю. Фінансування програми складе близько 36 млрд грн, йдеться у відповіді Адміністрації Державної прикордонної служби на запит «РБК-Україна».

Попередня програма облаштування кордону (проєкт «Стіна») діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року.

Кабмін затвердив її 15 грудня, але набрала чинності і опублікована вона була лише 29 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання 36,3 млрд грн.

Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км – з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Відзначається, що облаштування рубежів призведе до зменшення витрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд грн на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та облдержадміністрації.

Як повідомлялося, Луганщина відгородилася від Росії 100-кілометровим парканом. Його висота два метри, він обтягнутий колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Державна прикордонна служба України домовились про спільні проєкти, на реалізацію яких США виділять Україні $24,5 млн.

У травні цього року Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту «Стіна» на 51,4%.

До слова, Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною.