Росія перетворює Крим на військову базу: окупанти будують новий полігон

В окупованому Криму до кінця року російські військові розгорнуть новий полк повітрянодесантних військ

Міністерство оборони Росії повідомило, що в 2022 році в окупованому Криму з'явиться новий полігон для повітрянодесантних військ, повідомляє «Інтерфакс».

«Продовжиться нарощування бойового потенціалу. 2022 року кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони «Синя Осока» в Іванівській області та «Старокримський» у Республіці Крим», – повідомили у департаменті інформації.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму до кінця року розгорнуть новий полк повітрянодесантних військ.

Повідомляється, що полк увійшов до складу так званому Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання. Наступного року планується поставити до кількох підрозділів сучасну техніку та обладнати на новому полігоні «Старокримський» навчальні об'єкти.

У вересні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

Крім того у жовтні Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку було додано понад 200 осіб.

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