У разі підвищення залізничних тарифів, цементна галузь скоротить перевезення залізницею, – Укрцемент

«Очікуваного надходження коштів УЗ може й не отримати»

У разі підвищення залізничних тарифів, яке ініціює Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця, цементна галузь скоротить обсяги перевезень залізницею та переведе свої вантажі на автомобільний транспорт.

Про це заявила виконавчий директор Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Людмила Кріпка на пресс-конференції в Інтерфакс.

«Очікуваного надходження коштів УЗ може й не отримати. Тому що підприємства, зокрема цементної галузі, просто переведуть логістику у інший сегмент, у сегмент автомобільних перевезень. І як результат – доходів УЗ не отримає. І друге таке важливе питання – збільшиться навантаження на автомобільні перевезення», – підкреслила вона.

За словами експерта, підвищення залізничних тарифів призведе до звростання ціни на продукцію на 5-8%, що, в свою чергу, призведе до збільшення вартості об’єктів будівництва.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги».

Проектом наказу зміну рівня тарифів пропонується здійснити шляхом встановлення тарифів для вантажів позакласної групи на діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу; а також шляхом поступового збільшення рівня тарифів на перевезення нинішньої групи вантажів 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 року і ще на 20,4% з 01.01.2022 року.

Федерація металургів і Профспілка металургів і гірників закликали президента України рекомендувати Міністерству інфраструктури України відкликати проект наказу про підвищення тарифів УЗ, як такий, що не є економічно обґрунтованим і має вкрай негативні наслідки для економіки.