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    Конкурсна комісія затвердила новий список членів НКРЕКП

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    Засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП
    Фото: Наталка Прудка/Главком
    Засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП

    НКРЕКП 14 травня затвердила перелік з десяти кандидатів для подальшої передачі його на розгляд президенту України

    14 травня відбулося засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

    Затверджена десятка кандидатів відповідає першій десятці кандидатів на посади членів НКРЕКП, яких раніше конкурсна комісія відібрала і яку також затвердили в Адміністрації президента. .

    В остаточний список увійшли Олександр Формаг, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльованній і Дмитро Олефір.

    Раніше глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва рішення номінаційної комісії з відбору нових членів регулятора про відмову йому в участі у конкурсі через недостатній досвід роботи в сфері енергетики.

    Як повідомлялося, номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП 18 квітня відмовила Дмитру Вовку в участі в конкурсі. Підставою для відмови став недостатній досвід роботи Вовка в сфері енергетики.

    Закон «Про НКРЕКП» вимагає, щоб досвід роботи кандидата в члени НКРЕКП в енергетиці становив не менше п'яти років, тоді як Вовк працює у галузі з кінця 2014 року. У той же час, на його думку, до досвіду в енергетиці також слід відносити дворічну роботу в ICU над реструктуризацією кредитного портфеля групи «Донецьксталь» (що має ліцензію на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії).

    НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики у цих сферах.

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