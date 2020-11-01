Конституційна криза: Зеленський попросив міжнародних партнерів про підтримку

Президент наголосив, що зараз на Україну нападають не лише на її кордонах

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі розгортання конституційної кризи в країні.

Про це він написав у статті для Financial Times «Не можна дозволити українським судам ліквідувати антикорупційні здобутки».

Зеленський наголосив, що зараз на Україну нападають не лише на її кордонах, а й «у центрі демократичних інституцій», але Україна чинитиме опір.

«Я також закликаю наших міжнародних партнерів та союзників продовжувати підтримувати нас та доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці та зірвати її», – зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти президента і країни.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія «Голос» заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади».

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.