Партія Порошенка готується до місцевих виборів



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«Європейська солідарність» йде на вибори, аби захищати децентралізацію і права місцевих громад

Місцеві організації партії «Європейська солідарність» братимуть участь у виборах в новостворені об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 22 та 29 грудня 2019 року. Таке рішення ухвалив з’їзд політсили.

«Децентралізація – це ключова реформа, яку розпочала команда Петра Порошенка. Вперше за всю історію незалежної України президент не концентрував владу у своїх руках, а передав її разом з ресурсами на місця, у громади. За ці роки були утворені сотні успішних громад, де люди відчули себе господарями, реалізували величезну кількість інфраструктурних і соціальних проектів» - заявив керівник секретаріату партії, народний депутат Максим Саврасов.

Він наголосив, що зараз це все може бути знищене. Адже ухвалений вчора державний бюджет і бюджетний кодекс фактично відбирають в органів місцевого самоврядування 150 мільярдів гривень.

«Це робиться для того, щоб примусити лідерів місцевих громад знову, як це було до 2014-го року, приїжджати до Києва і просити гроші на елементарні місцеві потреби, - каже Саврасов. - «Європейська солідарність» категорично заперечує проти такого свавілля влади і буде захищати і децентралізацію, і права місцевих громад».

Як відомо, Центральна виборча комісія призначила на 22 та 29 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад.

Однак у деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.