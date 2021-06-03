Радник Байдена обговорив з радником канцлера Німеччини РФ і Україну

Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Хеккером зовнішню політику. Зокрема, йшлося про Росію та Україну. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО.

«Вони говорили про <...> пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід «Північний потік-2», в тому числі заклопотаність США з приводу ризиків, які він несе для України та європейської енергетичної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили колективні зусилля з поширення вакцин проти коронавірусу і координацію в області кібербезпеки.

«Ми вважаємо, що з Росією чекають важкі дні, оскільки є питання, по яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь», - сказав Салліван.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».