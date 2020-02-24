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    Південна Корея оголосила найвищий рівень загрози через вірус Covid-19

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    <p>Дезінфекція в Південній Кореї</p> - Південна Корея оголосила найвищий рівень загрози через вірус Covid-19

    Дезінфекція в Південній Кореї

    Наразі в Південній Кореї зафіксовано 602 випадки зараження новим вірусом, загинули шестеро людей

    Уряд Південної Кореї оголосив найвищий «червоний» рівень загрози на тлі поширення коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляє видання Yonhap.

    Зазначається, що рішення про «червоний» рівень загрози ухвалили у Південній Кореї вперше більш ніж за 10 років.

    Щоб стримати поширення інфекції, влада Південної Кореї прийняла рішення продовжити шкільні канікули, які повинні були закінчитися 2 березня.

    На цей момент в країні зафіксовано 602 випадки зараження новим вірусом, загинули шестеро людей.

    Як відомо, перший пацієнт в Південній Кореї, який помер 20 лютого від нового коронавірусу, мав хронічну хворобу легенів і був госпіталізований протягом тривалого періоду.

    22 лютого компанія Samsung Electronics закривала завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як у одного з працівників виявили коронавірус.

    До слова, у неділю в Ізраїлі на коронавірус захворів чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess.

    здоров'я Південна Корея канікули надзвичайні ситуації влада вірус
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