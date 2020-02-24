Південна Корея оголосила найвищий рівень загрози через вірус Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дезінфекція в Південній Кореї

Наразі в Південній Кореї зафіксовано 602 випадки зараження новим вірусом, загинули шестеро людей

Уряд Південної Кореї оголосив найвищий «червоний» рівень загрози на тлі поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє видання Yonhap.

Зазначається, що рішення про «червоний» рівень загрози ухвалили у Південній Кореї вперше більш ніж за 10 років.

Щоб стримати поширення інфекції, влада Південної Кореї прийняла рішення продовжити шкільні канікули, які повинні були закінчитися 2 березня.

На цей момент в країні зафіксовано 602 випадки зараження новим вірусом, загинули шестеро людей.

Як відомо, перший пацієнт в Південній Кореї, який помер 20 лютого від нового коронавірусу, мав хронічну хворобу легенів і був госпіталізований протягом тривалого періоду.

22 лютого компанія Samsung Electronics закривала завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як у одного з працівників виявили коронавірус.

До слова, у неділю в Ізраїлі на коронавірус захворів чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess.