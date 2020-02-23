Через коронавірус Giorgio Armani проведе модний показ без глядачів
Ознайомитися з колекцією можна буде під час прямої трансляції в соціальних мережах
Останні дні Тижня моди в Мілані затьмарили повідомлення про перші смерті в Італії від короновіруса, який зараз стрімко поширюється світом. Під час прес-конференції прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що вже підтверджено 58 випадків, а спалах зафіксований саме неподалік Мілана, повідомляє Vogue.
У зв’язку з цим дизайнер Giorgio Armani, шоу якого закриває Тиждень моди 23 лютого, вирішив провести його в порожньому залі.
В офіційній заяві йдеться, що бренд не хоче ризикувати здоров’ям і безпекою своїх гостей під час перебування в людному місці, тому моделі дефілюватимуть без гостей у залі. Ознайомитися з колекцією всі охочі зможуть під час прямої трансляції в соціальних мережах модного Дому о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.
Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.