Сі Цзіньпін назвав ситуацію з коронавірусом «кризою і великим випробуванням» для Китаю



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За словами Сі Цзінпіна, Китай вперше зіткнувся з «загрозою здоров'ю такого великого масштабу»

Лідер КНР визнав «упущення» в реакції китайської влади на епідемію

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін назвав ситуацію з коронавірусом Covid-19 «кризою і великим випробуванням» для своєї країни.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що на присвяченому боротьбі з вірусом засіданні, що проходив у Пекіні в неділю, Сі Цзінпін заявив, що відтоді, як Комуністична партія Китаю прийшла до влади в 1949 році, країна вперше зіткнулася з «загрозою здоров'ю такого великого масштабу», що «поширюється з дуже неймовірною швидкістю».

«Проблема розповсюдження коронавірусу - вкрай серйозна і складна, а вирішення питання з профілактикою і контролем над захворюванням перебуває на критичній стадії», - зазначив китайський лідер.

Він також визнав «упущення» в реакції китайської влади на епідемію і заявив про необхідність узагальнити накопичений досвід і вчитися на своїх помилках.

Сі Цзінпін вважає, що епідемія матиме великі наслідки для економіки і суспільства Китаю, але вони будуть «тимчасовими і переборними».

Як відомо, спалах коронавірусу Covid-19 почався в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Від захворювання, що викликається вірусом, померли вже більш як 2300 осіб в усьому світі.

Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.