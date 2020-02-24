Сі Цзіньпін назвав ситуацію з коронавірусом «кризою і великим випробуванням» для Китаю
За словами Сі Цзінпіна, Китай вперше зіткнувся з «загрозою здоров'ю такого великого масштабу»
Лідер КНР визнав «упущення» в реакції китайської влади на епідемію
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін назвав ситуацію з коронавірусом Covid-19 «кризою і великим випробуванням» для своєї країни.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що на присвяченому боротьбі з вірусом засіданні, що проходив у Пекіні в неділю, Сі Цзінпін заявив, що відтоді, як Комуністична партія Китаю прийшла до влади в 1949 році, країна вперше зіткнулася з «загрозою здоров'ю такого великого масштабу», що «поширюється з дуже неймовірною швидкістю».
«Проблема розповсюдження коронавірусу - вкрай серйозна і складна, а вирішення питання з профілактикою і контролем над захворюванням перебуває на критичній стадії», - зазначив китайський лідер.
Він також визнав «упущення» в реакції китайської влади на епідемію і заявив про необхідність узагальнити накопичений досвід і вчитися на своїх помилках.
Сі Цзінпін вважає, що епідемія матиме великі наслідки для економіки і суспільства Китаю, але вони будуть «тимчасовими і переборними».
Як відомо, спалах коронавірусу Covid-19 почався в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Від захворювання, що викликається вірусом, померли вже більш як 2300 осіб в усьому світі.
Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.