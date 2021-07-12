  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Свіжі Covid-дані: майже половина виявлених в Україні нових хворих – у Києві та області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хворих на коронавірус, що мають ускладнення, шпиталізаують до лікарень - Свіжі Covid-дані: майже половина виявлених в Україні нових хворих – у Києві та області
    Хворих на коронавірус, що мають ускладнення, шпиталізаують до лікарень
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли три людини

    За минулу добу, 11 липня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей. Це на 28 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 липня був 91 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 215727 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 206664 особи (за добу 11 липня 32)
    • померли 5207 осіб (за добу 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127790 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 13 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 24 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124299 осіб (за добу 11 липня 0)
    • померли 2759 людей (за добу 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2241217 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 11 липня зафіксовано 174 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

    Нагадаємо, за добу 10 липня в Києві було виявлено 91 хворого на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – із 10:00 до 17:30.

    Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

    Але кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Свіжі Covid-дані: майже половина виявлених в Україні нових хворих – у Києві та області