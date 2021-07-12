Свіжі Covid-дані: майже половина виявлених в Україні нових хворих – у Києві та області

Хворих на коронавірус, що мають ускладнення, шпиталізаують до лікарень

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли три людини

За минулу добу, 11 липня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей. Це на 28 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 липня був 91 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 215727 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 206664 особи (за добу 11 липня 32)

померли 5207 осіб (за добу 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127790 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 13 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 24 особи.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124299 осіб (за добу 11 липня 0)

померли 2759 людей (за добу 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2241217 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 11 липня зафіксовано 174 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.



Нагадаємо, за добу 10 липня в Києві було виявлено 91 хворого на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – із 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

Але кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

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