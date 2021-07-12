Україна переглянула контракт із закупівлі CoronaVac і зекономила 34 млн грн

Згідно із змінами, загальна сума контракту зменшилася з 964,31 млн грн – до 929,91 млн грн.

Згідно із змінами, загальна сума контракту зменшилася з 964,31 млн грн – до 929,91 млн грн.

Державне підприємство «Медичні закупівлі» внесло зміни у договір вартістю майже 1 млрд грн

Державне підприємство «Медичні закупівлі» 9 липня підписало додаткову угоду з приватним акціонерним товариством «Лекхім» у рамках договору закупівлі китайської вакцини CoronaVac проти Covid-19 виробництва компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech Ltd). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи ProZorro.

Згідно зі змінами, загальна сума контракту зменшилася з 964,31 млн грн – до 929,91 млн грн. Таким чином, 34,39 млн грн постачальник вакцини має повернути замовнику як невикористану суму попередньої оплати.

При цьому кількість раніше замовлених доз (1,9 млн доз) вакцини CoronaVac залишилася незмінною після внесених у контракт змін ДП «Медичні закупівлі».

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Отже, відтепер вартість однієї дози вакцини CoronaVac становить 478-489 грн. На момент укладання самого контракту (30 грудня 2020 року) ціна однієї дози була 504 грн.

Нагадаємо, що 25 березня у столичний аеропорт Бориспіль доставили першу партію китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.

Як повідомляв «Главком», наприкінці квітня Державне підприємство «Медичні закупівлі» подало позов про стягнення коштів із компанії «Лекхім» через зрив термінів постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac. Йдеться про пеню за зрив термінів поставки.

За словами очільника ДП «Медичні закупівлі» Арсена Жумаділова, оскільки договір є публічним і питання протермінування там також зазначено, то до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.

В цілому, замовник хоче стягнути з компанії «Лекхім» 1,41 млн грн. Наразі справа розглядається у Господарському суді Києва.