У США виявлено 13-й випадок зараження коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це перший випадок зараження коронавірусом в Сан-Дієго

У США підтвердили 13-й випадок зараження новим типом коронавірусу.

Про це повідомляє Fox5.

Захворювання було зафіксовано в окрузі Сан-Дієго у чоловіка, який відвідав китайське місто Ухань, епіцентр спалаху вірусу.

Відзначається, що це перший випадок зараження коронавірусом в Сан-Дієго.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.