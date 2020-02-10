Нове дослідження показало, що інкубаційний період китайського коронавірусу може досягати 24 днів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчені дослідили дані 1099 пацієнтів, у яких підтвердили зараження 2019-nCoV

Дослідження китайських вчених показало, що інкубаційний період нового коронавірусу складає від 0 до 24 діб, середній показник — 3 дні. Раніше вважалось, що інкубаційний період не перевищує 14 днів.

Препринт дослідження опубліковано на сайті Medrxiv.org.

Слід наголосити, що препринт — це дослідження, яке ще не отримало рецензію та не опубліковано у жодному науковому журналі. Тільки після рецензування воно може вважатися повноцінними науковим дослідженням.

Один з авторів дослідження — китайський епідеміолог Чжунь Наньшань, який виявив коронавірус SARS у 2003 році. Зараз він очолює експертну групу Національної комісії з охорони здоров’я Китаю.

Дослідження називається «Клінічні характеристики нової коронавірусної інфекції 2019 року в Китаї». Вчені дослідили дані 1099 пацієнтів, у яких підтвердили зараження 2019-nCoV, з 552 лікарень у 31 провінції КНР — дослідження тривало до 29 січня 2020 року.

Вчені працювали за підтримки Міністерства науки і технологій Китаю, Нацкомісії з охорони здоров’я, Національного природознавчого фонду та Департаменту науки і технологій провінції Гуандун.

Згідно з результатами дослідження, середній вік інфікованих — 47 років, 41,9% з них — жінки, тобто чоловіків захворіло більше. Лише 1,18% хворих контактували з дикою природою, 31,3% були в Ухані, а 71,8% контактували з людьми з Уханя.

Найрозповсюдженіші симптоми — лихоманка (87,9%) та кашель (67,7%). Інкубаційний період — від 0 до 24 діб, медіанний показник — 3 доби.

Із загальної кількості людей, яких досліджували науковці, 55 (5%) потрапили до відділень інтенсивної терапії, 15 (1,36%) з них померли.

Зазначимо, що наразі в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та низки інших установ охорони здоров’я йдеться про те, що інкубаційний період не перевищує 14 днів. Саме тому США, Велика Британія та низка інших країн рекомендують поміщати на карантин на 14 днів тих, хто приїжджає з Китаю або деяких інших країн.

Зокрема Міністерство охорони здоров’я України планує евакуювати 11 лютого з китайської провінції Хубей понад 50 українців і помістити їх на карантин на 14 днів у санаторіях на Київщині.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

9 лютого Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження українця коронавірусом. Чоловік був знятий з лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.