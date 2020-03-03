Папу Римського перевірили на коронавірус



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Папа Франциск вперше скасував відступ від Великого посту в папстві через застуду

Тести на коронавірус у Папи виявилися негативними - ЗМІ

Папу Римського Франциска у вівторок, 3 березня, перевірили на коронавірус через погіршення його здоров’я і стрімке поширення в Італії епідемії китайського вірусу COVID-19. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Зазначається, що тести виявилися негативними.

«Папа Франциск вперше скасував відступ від Великого посту в папстві через застуду», - йдеться у повідомленні.

Також Папа Франциск скасував найбільше заходів за час понтифікату через стан свого здоров’я. Ватикан описав стан Франциска як «легку хворобу», не надаючи інших деталей. Хвороба понтифіка викликала занепокоєння на тлі спалаху коронавірусу в Італії.

До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.



Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

Ryanair скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус

Як повідомлялося, також Wizz Air масово скасовує рейси в Італію через коронавірус. Авіаперевізник зазначає, що зміни у розкладі авіарейсів до Італії відбудеться у період з 11 березня по 2 квітня.

Нагадаємо, у МАУ навпаки стверджують, що не відчувають зниження пасажиропотоку до Італії через коронавірус.

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