Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч



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Коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу

Більшість заражених знаходяться на території Китаю

Станом на вівторок, 3 березня, кількість заражених новим типом коронавірусу Covid-19 в усьому світі склала 90 182.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Більшість заражених (80026) знаходяться на території Китаю. Число інфікованих у інших країнах за понеділок, 2 березня, зросло до 10156 осіб.

У Південній Кореї налічується 4335 хворих, померли 26 осіб, у Італії - 2036, померли 52, в Ірані - 1,5 тис., померли 66.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.