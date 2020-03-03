Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч
Більшість заражених знаходяться на території Китаю
Станом на вівторок, 3 березня, кількість заражених новим типом коронавірусу Covid-19 в усьому світі склала 90 182.
Про це повідомляє газета South China Morning Post.
Більшість заражених (80026) знаходяться на території Китаю. Число інфікованих у інших країнах за понеділок, 2 березня, зросло до 10156 осіб.
У Південній Кореї налічується 4335 хворих, померли 26 осіб, у Італії - 2036, померли 52, в Ірані - 1,5 тис., померли 66.
Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.
Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.
Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.
Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.
Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.
До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.
В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.