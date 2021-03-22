У Миколаєві вводять спецперепустки у транспорті

Кожна перепустка матиме свій індивідуальний QR-код

Сьогодні, 22 березня, у Миколаєві на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про запровадження спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті міста. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Facebook.

Підприємствам, установам та організаціям необхідно оновити електронні перепустки своїм працівникам.

За словами мера, для цього на сайті міської ради створена електронна система.

Сєнкевич зазначив, що перепустки, оформлені минулого року, недійсні.

«Кожен документ матиме свій індивідуальний QR-код. Копія буде зберігатися у спеціальній базі на сайті. Після реєстрації отримаєте перепустки на вказану електронну пошту. Їх треба роздрукувати та носити з собою разом з документами, що посвідчують особу», – пояснив мер Миколаєва.

Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах. Хоча Миколаївська область залишається в «помаранчевій» зоні.

Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

В Україні з цього тижня починають щеплювати сімейних лікарів, а не тільки медиків інфекційних лікарень і мобільних бригад, які безпосередньо контактують з захворілими на ковід.