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Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Росіяни заявили про захоплення КПП на Харківщині
фото:Wikipedia

Російська армія дійсно штурмувала КПП, однак нині він перебуває під повним контролем Сил оборони України

Російська пропаганда поширює фейки, що збройні сили РФ захопила КПП «Гоптівка». Про це розповідає «Главком» з посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

«Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту», – написав він.

Штурм КПП в Харківській області
Штурм КПП в Харківській області
фото: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко

За словами керівника МВА, під час штурму бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників. Задоренко зазначив, що десятки інших втекли назад до Росії.

«КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України», – додав він.

Зазначимо, що Гоптівка – пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією, через який здійснюється лише автомобільний вид контролю. Він розташований у Дергачівському районі Харківській області, поблизу села Гоптівка.

Нагадаємо, в кінці травня Харківському напрямку спостерігалась активна ротація особового складу російських військ та накопичення резервів у прикордонних районах. Натомість в той час російські війська не демонстрували ознак формування великого ударного угруповання, здатного загрожувати проривом оборони чи масштабним наступом.

Додамо, що раніше працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Пізніше зазначалось про зняття браслета Юрію Галушкіну. Іллі Лапіну також змінили запобіжний захід – з нічного домашнього арешту його передали на поруки правозахиснику та ветерану російсько-української війни Масі Найєму.

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Теги: окупанти пропаганда армія кордон штурм

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