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Росія атакувала безпілотниками Харківську область

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала безпілотниками Харківську область
На Харківщині пролунали вибухи через атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Вибухи пролунали у Харкові, Чугуєві та Балаклії

У ніч на 3 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як повідомив Синєгубов, ворог завдав удару БпЛА типу «Герань-2» по Шевченківському району Харкова. Інформації про постраждалих не надходило.

Ймовірно, другий удар окупантів по Харкову прийшовся у цей же район.

Також вибухи пролунали в Чугуєві та Балаклії. Там внаслідок російських ударів спалахнули приватні будинки.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики», – пише Синєгубов.

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: Харків пожежа Харківщина Олег Синєгубов Балаклія

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