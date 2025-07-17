Справа про оборону Харківщини: з генерала Галушкіна буде знято електронний браслет

Галушкін перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня

23 липня з генерала мають зняти електронний браслет

Екскомандир ОТУ «Харків» генералу Юрію Галушкіну не продовжили запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

23 липня з генерала мають зняти електронний браслет. Він перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня.

Також 7 липня у Печерському районному суді міста Києва змінили запобіжний захід екскомандиру 415-й окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну. З нічного домашнього арешту, його передали на поруки правозахиснику та ветерану російсько-української війни Масі Найєму.

Нагадаємо, у червні Київський апеляційний суд ухвалив зміну запобіжного заходу для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна – з тримання під вартою на домашній арешт.

Як відомо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.