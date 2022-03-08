У Броварському районі розстріляли цивільне авто

Окупанти грабують магазини та розстрілюють мирних жителів

У селі Богданівка Київської області російські окупанти розстріляли машину із мирними жителями. Про це свідчить відео в Telegram-каналі «Україна 27/7».

Нагадаємо, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.

Як повідомлялося, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.