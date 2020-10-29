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    Країни G7 відреагували скасування е-декларування: Україна не повинна повертатися в минуле

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    Посли G7: Ми підтримуємо український народ у боротьбі за заможну та демократичну Україну - Країни G7 відреагували скасування е-декларування: Україна не повинна повертатися в минуле
    Посли G7: Ми підтримуємо український народ у боротьбі за заможну та демократичну Україну
    Number 10/Flickr

    Посли країн G7 відреагували на скандальне рішення Конституційного суду скасувати е-декларування в Україні.

    «Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України», – говориться в заяві послів.

    Велика сімка вважає, що Києвом досягнуто вже такого значного прогресу у боротьбі з корупцією і Україна не повинна повертатися в минуле. 

    28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

    Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

    корупція в Україні Велика сімка Конституційний суд Україна
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