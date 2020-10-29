Країни G7 відреагували скасування е-декларування: Україна не повинна повертатися в минуле
Посли країн G7 відреагували на скандальне рішення Конституційного суду скасувати е-декларування в Україні.
«Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України», – говориться в заяві послів.
Велика сімка вважає, що Києвом досягнуто вже такого значного прогресу у боротьбі з корупцією і Україна не повинна повертатися в минуле.
October 29, 2020
28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.
У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.