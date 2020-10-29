Країни G7 відреагували скасування е-декларування: Україна не повинна повертатися в минуле



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Посли G7: Ми підтримуємо український народ у боротьбі за заможну та демократичну Україну Number 10/Flickr

Посли країн G7 відреагували на скандальне рішення Конституційного суду скасувати е-декларування в Україні.

«Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України», – говориться в заяві послів.

Велика сімка вважає, що Києвом досягнуто вже такого значного прогресу у боротьбі з корупцією і Україна не повинна повертатися в минуле.