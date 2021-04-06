Україна після карантину не повернеться до Мінська для переговорів – Резніков

Резніков звинуватив Білорусь у проросійській позиції

Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він заявив, що для переговорів потрібно шукати інше місто.

«Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ці консультації, як раніше безпосередньо в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів делегації в Мінськ для зустрічей в реальному житті, все одно прийдеться шукати іншу країну, інше місто», – сказав віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Резніков звинуватив Білорусь у проросійській позиції.

«Білорусь поки що перебуває під впливом Російської Федерації. Звісно, що у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру», – зазначив політик.

Як відомо, у зв'язку з карантинними обмеженнями засідання ТКГ та підгруп у рамках Мінського переговорного процесу ще з минулого року відбуваються в режимі відеоконференцій.

Раніше українська делегація призупинила переговори політичної підгрупи при Тристоронній контактній групі через присутність на засіданні запрошеної росіянами розшукуваної в Україні терористки Маї Пирогової.

Також Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.