Кравчук очікує на приєднання США до Нормандського формату

На думку експрезидента, це може статися після візиту Зеленського до США

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона сприятиме участі США в Нормандському форматі. Про це експрезидент України сказав в інтерв'ю телеканалу «Дом».

На питання, чи зможуть США приєднатися до Нормандського формату вже після зустрічі президентів РФ Володимира Путіна та США Джо Байдена, чи це є метою поїздки Зеленського до Вашингтона, Кравчук сказав: «Думаю, що, напевно, вже після зустрічі Зеленського та Байдена все буде змінюватися».

Коментуючи висловлювання Путіна й Байдена після переговорів, коли Путін сказав про безальтернативність Мінських угод, а Байден пообіцяв «продовжити дипломатичну роботу навколо Мінських угод», Кравчук зазначив: «Думаю, що це один із намірів, що до Нормандського формату приєднаються США. Більш точне формулювання, думаю, буде пізніше».

«Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз.

Бо немає, на мій погляд, твердості, системності та послідовності з боку Німеччини та Франції в тому, щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває. А саме, що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлер Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор — Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити.

Бо просто ходити навколо гарячої каші й боятися до неї підступити – це позиція дуже загальна і дуже неконкретна. Без точних формулювань, без дат, без відповідальних людей за їхнє виконання, та наслідків, які нестимуть ті, хто відмовиться їх виконувати», – сказав Леонід Кравчук.

Нагадаємо, що 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.