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    Путін назвав Зеленського хорошим актором і заявив, що не відмовлявся від контактів

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    Президент Росії Володимир Путін - Путін назвав Зеленського хорошим актором і заявив, що не відмовлявся від контактів
    Президент Росії Володимир Путін

    Володимир Путін заявив: А я що, хіба відмовлявся, чи що? Мені ніхто не пропонував

    Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав українського колегу Володимира Зеленського хорошим актором і висловив думку, що для державних справ потрібні досвід і знання. Про це російський лідер заявив у Санкт-Петербурзі на пленарній сесії Петербургського міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), передає ТАСС.

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    За інформацією агентства, президент РФ на пленарній сесії назвав Зеленського «хорошим актором», «але для державних справ потрібні досвід і знання».

    «Ми не відмовляємося від контактів. Будемо працювати», - сказав Путін.

    Відповідаючи на уточнююче запитання ведучої, чи готовий він до зустрічі без попередніх умов, Путін заявив: «А я що, хіба відмовлявся, чи що? Мені ніхто не пропонував».

    Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента України Вадим Пристайко не виключає можливості проведення телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками«Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

    Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.

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    Росія Путін Володимир Зеленський Україна президент
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