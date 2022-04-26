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    Кремль відреагував на вибухи у невизнаному Придністров'ї

    Невизнане Придністров'я вже кілька днів поспіль чує вибухи - Кремль відреагував на вибухи у невизнаному Придністров'ї
    Невизнане Придністров'я вже кілька днів поспіль чує вибухи
    фото з відкритих джерел

    Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на ситуацію у невизнаному Придністров'ї

    Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибухи в Тирасполі біля так званого «Міністерства держбезпеки» невизнаного Придністров'я. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

    «Ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Новини, які звідти надходять, викликають стурбованість», – заявив він.

    Зазначимо, що учора, 25 квітня, у невизнаному Придністров’ї пролунали вибухи біля будівлі місцевого «Міністерства держбезпеки». Це сталося через кілька днів після того, як Міноборони Росії заявило, що друга фаза «спецоперації» передбачає вихід до кордону Придністров'я. Після інциденту жителі Придністров’я почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.

    Нагадаємо, що 26 квітня пролунали чергові вибухи в невизнаному Придністров’ї – безпосередньо поблизу українського кордону, в Григоріпольському районі в селищі Маяк на радіотелецентрі. Місцеві сайти пишуть, що причиною вибухів стало мінування двох веж зв’язку. У мережі опублікували наслідки вибухів:

    Через ситуацію у невизнаному Придністров'ї президент Республіки Молдова Майя Санду скликала засідання Вищої ради безпеки.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Кремль відреагував на вибухи у невизнаному Придністров'ї