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    Кремль вперше визнав вбивства мирних людей в Україні

    Після спічу в спину дипломатам Лавров щось переосмислив? - Кремль вперше визнав вбивства мирних людей в Україні
    Після спічу в спину дипломатам Лавров щось переосмислив?

    Росія здулася? Лавров несподівано змінив тон своїх заяв

    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що в Україні «гинуть люди, у тому числі цивільні». Відповіднe інформацію публікує російський ресурc «Эхо Москвы».

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    Як повідомлялось, 1 березня дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Під час свого виступу Лавров заявив про наміри Києва перетворити Україну в «анти-Росію» на «угоду Заходу».

    Дипломат висловив й інші пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України й жорстокі вбивства цивільних.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Теги: Росія війна Сергій Лавров Україна
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    Кремль вперше визнав вбивства мирних людей в Україні