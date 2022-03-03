Кремль вперше визнав вбивства мирних людей в Україні
Росія здулася? Лавров несподівано змінив тон своїх заяв
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що в Україні «гинуть люди, у тому числі цивільні». Відповіднe інформацію публікує російський ресурc «Эхо Москвы».
Як повідомлялось, 1 березня дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Під час свого виступу Лавров заявив про наміри Києва перетворити Україну в «анти-Росію» на «угоду Заходу».
Дипломат висловив й інші пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України й жорстокі вбивства цивільних.
Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.