Харківщина у вогні: ворог продовжує атакувати місто та околиці (фото)

«Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!»

Ворог цинічно обстрілює міста та села

Харківська область тримає оборону, відбиваючи криваві атаки ворога. Про це повідомили на facebook-сторінці Головного управління ДСНС України у Харківській області.

У повідомленні йдеться про те, що протягом минулої доби, з 2 по 3 березня ворог продовжував вражати своїми смертоносними бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти, цинічно вбиваючи мирне населення.

«Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яківлівка та Хорошеве Харківського району. Загалом статистика втрат серед митного населення вражає: загинуло 34 особи, 285 зазнали поранень, з них 10 дітей».

Відомо, що в результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них відреагували рятувальники, працюючи, навіть, під обстрілами.

Вранці центр Харкова піддався масованій ракетній атаці. Ракети вразили 2 адміністративні будівлі, котрі загорілись. Площа пожежі склала 600 кв.м. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС врятували 10 людей з-під завалів. На жаль 4 осіб загинули.

О 13:31 ворожий снаряд влучив у житловий будинок на пл. Конституції, 3 у центрі Харкова. Ця будівля була частково зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджені будівельні конструкції та зруйновані вікна будинку на пл. Конституції, 2/2. Під час рятувальної операції врятовано 17 осіб.

О 13:33 снаряд влучив у гаражний кооператив за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 289. Сталась пожежа площею 300 кв.м. На місці виявлено 3 тіла загиблих.

О 13:57 — пожежа площею 40 кв.м. у Харкові на вул. Леся Сердюка, 18. Вороги влучили між 4-м та 5-м поверхами багатоповерхівки. З будинку евакуйовано 20 осіб.

Знову центр Харкова. О 14:40 пожежа на вул. Мироносицькій. Горіли відразу 3 будинки №№ 32, 34, 36. Причина все та ж. Площа горіння складала 1000 кв.м. Рятувальники врятували 13 чоловік.

О 22:13 авіабомба була скинута на будинок, що на вул. Селянській, 84 у Харкові. Внаслідок авіаційного удару по будівлі виникло загоряння речей на площі 55 кв.м. З-під уламків врятували 2 людини, постраждало 3, загинули 2.

О 22:57 ворог цинічно атакував українське село, де й близько відсутня військова інфраструктура. Удар нанесений по села Яковлівка Харківського району. Сталось загоряння 2 автомобілів та господарчої споруди, пошкоджені приватні домоволодіння. Поранені 7 осіб, загинуло 2.

Опівночі стався масований авіаналіт на мирне місто Ізюм — місто козацької слави. Він тривав з 00:14 по 02:02. Бомби потрапили у будинки на вул. Соборній 39, вул. Українська, 6, вул. М. Федоренко, 16 та інші. Внаслідок авіаційного удару пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок, у якому з-під завалів врятовано жінку. Також вул. Українській загинули 8 осіб, з них 2 дітей (приблизно 5-6 років). Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. На вул. М. Федоренко ДСНСники врятували двох жінок, котрі опинились заблокованими в зруйнованій оселі.

Крім того масованого авіаудару зазнав Салтівський житловий масив. У житлових багатоповерхівках пошкоджені конструкції та зруйновані вікна. Інформація щодо наявності постраждалих на даний час уточнюється.

До рятувальників надійшло близько 236 заявок про знаходження боєприпасів, що не вибухнули. Піротехнічні підрозділи ДСНС, не зважаючи на загрозу потрапити під ворожий обстріл, провели розмінування 230 з них.

«Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!» — резюмували в повідомленні.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини. Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.