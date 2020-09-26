Порошенку – 55. Партійці оригінально привітали свого лідера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 55 все не починається – у 55 все продовжується і рухається до перемоги

У партії наголосили, що у 55 все не починається – у 55 все продовжується і рухається до перемоги

Невпинний час тече і розставляє крапки над І. Дедалі більшій кількості людей стає очевидним, що найкращий Президент – Порошенко. На шостого годі й сподіватися. Можливо, кращим за п’ятого буде лише сьомий.

«Європейська Солідарність» пишається своїм Лідером. Не політиком, а справжнім державним діячем. Тим, хто, спираючись на команду і на активну, небайдужу частину суспільства, за п’ять років створив армію і міжнародну коаліцію на підтримку України. Хто виборов безвіз і Томос. Хто вивів країну з глибокої соціально-економічної кризи, якою Росія хотіла задушити нас у гібридній війні. Хто впевнено вів нас до членства в Євросоюзі та НАТО. Чий підпис стоїть під історичним законом про українську мову.

«Але ми його знаємо також як людину – натхненного, розумного, демократичного, часом веселого, часом сумного, але все частіше замислено», – наголосили у «ЄС».

У соціальних мережах Порошенка часто називають «сивочолим гетьманом». А оцінюючи ситуацію в країні, кажуть: «При Порошенку такого не було». Це – визнання досвіду і глибокої державної мудрості.

«У 55 «все не починається» – у 55 все продовжується і рухається до перемоги. І багато цікавого попереду. Країні дійсно потрібні і порох, і Порошенко. Сил, здоров’я і наснаги, шановний Петре Олексійовичу», – привітав колектив «ЄС».

Також, народна депутатка «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook привітала п’ятого президента.

«В Порошенків чудова міцна родина, пані Марина – кохана, соратник і друг. Він успішна людина. В ПП є справжні друзі. В нього є сильна команда, об’єднана спільною ідеологією і метою – успішна європейська Україна. Армія, мова і віра – не слова, а цінність. І головне, є мільйони українців, які поділяють ці принципи, підтримують Порошенка. В 55 це важливо. Многая літа», – написала Геращенко.

Читайте також: