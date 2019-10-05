Ми хочемо навесні масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори, - Корнієнко



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Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Ельдар Сарахман

В даний час у партії йдуть дискусії щодо підходу до формування списків кандидатів на місцевих виборах

Партія «Слуга народу» хоче на місцевих виборах навесні привести до місцевих органів влади нових людей.

Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії «Слуга народу» на місцеві вибори. В першу чергу (успіх – ред.), у тому, що ми змогли завести до Верховної Ради абсолютно нових людей», – сказав Корнієнко.

«Хочемо щось подібне зробити на місцевих виборах – максимально відкрити двері і ліфти для нових людей, в тому числі шляхом підвищення престижності бути місцевим депутатом, підвищення престижності бути старостою», – пояснив він.

За його словами, «ідея того щоб старостою була людина, яка до цього 30 років очолювала сільраду, – погана».

«Десь він ефективний і хороший – не питання, є приватні історії. Але десь зараз для конкретно взятого села краще буде, якщо старостою стане нова людина. Можливо, яка повернулася із заробітків, можливо, той, у кого є магазинчик – місцевий середній клас», – підкреслив Корнієнко.

За словами політика, в даний час у партії йдуть дискусії щодо підходу до формування списків кандидатів «Слуги народу» на місцевих виборах.

«По містах ми обговорюємо той принцип, яким скористалися на виборах в Раду, – не брати в наші списки діючих депутатів міськрад. Ми розуміємо, що це може нам загрожувати. Я прихильник принципу «на один рівень не брати» – не дозволяти балотуватися там, де людина до цього була депутатом. Є у нас жорсткі люди, які хочуть не пускати в списки нікого з нинішніх депутатів облрад, міськрад», – додав він.

Корнієнко також розповів, що «Слуга народу» має намір в рамках децентралізації забезпечити роботу Центру надання адміністративних послуг у кожній новоствореній громаді.

«Ми хочемо в рамках децентралізації реалізувати підпроект «тотальної ЦНАПізації». Наша мета – забезпечити в кожній новоствореній громаді ЦНАП, а в ньому реалізовувати по максимуму послуги, які можливо спустити на його рівень. Щоб у людини не було постійної потреби виїжджати в районний чи обласний центр», – сказав він.

Наступні чергові місцеві вибори в Україні, за Конституцією, мусять відбутись в останню неділю жовтня 2020 року. У вересні у «Слузі народу» допускали можливість проведення дострокових місцевих виборів у «проблемних» містах.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» у кінці жовтня збереться на з’їзд, серед запланованих питань – зміна очільника партії.

«Слуги народу» заговорили про проведення виборів у Києві навесні.