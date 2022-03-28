Зеленський передав Путіну записку, а той у відповідь пообіцяв знищити Україну – The Times

Не схоже, що російський президент налаштований на перемовини

Олігарх Абрамович доставив лист главі Кремля

Російський олігарх Роман Абрамович, який бере участь у переговорах делегацій, прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Зокрема, український президент нібито передав умови миру. Про це повідомляє The Times.

У Стамбулі Абрамович зустрівся з представником української делегації Рустамом Умеровим і прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.

«Схоже, вони домоглися прогресу в майбутніх особистих переговорах, які повинні продовжитися на цьому тижні», – пише видання.

Також Калин, своєю чергою запропонував, аби Донбас та Крим були у «довгостроковій оренді» Москви, як Гонконг з 1891 по 1997 рік у Великобританії.

Окрім того видання повідомляє, що Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським.

Президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: «Передайте йому, що я їх знищу».

Нагадаємо, переговори України з РФ перенесли. Арахамія пояснив, чому.

Як відомо, Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Подоляк також заявив про необхідність прямої зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

Читайте також: