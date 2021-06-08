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    Грози не залишають Україну. Прогноз погоди на вівторок

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    В Україні оголошено&nbsp;штормове попередження&nbsp;через погіршення погодних умов - Грози не залишають Україну. Прогноз погоди на вівторок
    В Україні оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов
    Фото: Главком

    У Києві вдень 8 червня прогнозують помірний короткочасний дощ та грозу

    У вівторок, 8 червня, в Україні очікується помірний короткочасний дощ та гроза, температура вдень 20-25°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°», – йдеться у прогнозі синоптиків.

    У Києві 8 червня буде мінлива хмарність, вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень 21-23°.

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    Як відомо, в Україні оголошено штормове попередження.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Грози не залишають Україну. Прогноз погоди на вівторок