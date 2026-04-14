«Шахтар» домовився про трансфер чергового таланта з Бразилії – інсайдер

Вітчизняний гранд узгодив трансфер футболіста з гучним для України іменем

Вінгер бразильського «Атлетіко Паранаенсе» Бруніньйо перейде в донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Гірники» домовилися про купівлю 17-річного крайнього нападника за 12 млн євро. Папери сторони мають підписати наприкінці цього тижня. За даними Романо, цей трансфер не буде останнім для «Шахтаря» влітку.

Бруніньйо лише цьогоріч дебютував у першій команді «червоно-чорних». Однофамілець лідера львівських «Карпат» народився у Сан-Паулу. До структури Атлетіко Паранаенсе він потрапив підлітком.

У нинішньому сезоні Бруніньйо провів 16 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири м'ячі. Контракт вінгера, який також може зіграти атакувального хавбека, чинний до березня 2030 року.

До слова, напередодні «Шахтар» розписав фестивальну нічию з черкаським ЛНЗ у Прем'єр-лізі. У складі гірників відзначився нападник Егіналдо, а перший м'яч у пасиві півзахисника «насінників» Рябова. Команди залишилися співлідерами УПЛ.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» розгромив АЗ із нідерландського Алкмара в чвертьфіналі Ліги конференцій. Забиті м'ячі оформили бразильці Педріньйо та Аліссон (двічі). Матч-відповідь зіграють 16 квітня.