Байден запровадив карантин для авіапасажирів, які прибувають у США

США вводять обов'язковий карантин для всіх осіб, які прибувають в країну повітряним транспортом

За словами президента Байдена, ситуація з коронавірусом у США погіршується

Сполучені Штати Америки вводять обов'язковий карантин для всіх осіб, які прибувають у США через кордон повітряним транспортом.

Обмеження пов'язані з пандемією коронавірусу, заявив американський лідер Джо Байден на брифінгу 21 січня.

«У світлі виявлення нових штамів вірусу, про які ми дізнаємося, ми вводимо нові заходи для тих, хто прилітає в Сполучені Штати з інших країн. На додаток до обов'язкового носіння маски кожен, хто летить у США з інших країн, повинен здати тест на коронавірус перед польотом, а також піти на карантин після прибуття в Америку», – пояснив рішення Байден.

За словами президента, ситуація з коронавірусом у США погіршується, і до лютого у Сполучених Штатах «буде 500 тисяч смертей від коронавірусу».

У той же час, він запевнив, що Америка переможе пандемію.

До слова, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

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