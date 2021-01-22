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    У світі

    Байден запровадив карантин для авіапасажирів, які прибувають у США

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    США вводять обов'язковий карантин для всіх осіб, які прибувають в країну повітряним транспортом - Байден запровадив карантин для авіапасажирів, які прибувають у США
    США вводять обов'язковий карантин для всіх осіб, які прибувають в країну повітряним транспортом

    За словами президента Байдена, ситуація з коронавірусом у США погіршується

    Сполучені Штати Америки вводять обов'язковий карантин для всіх осіб, які прибувають у США через кордон повітряним транспортом.

    Обмеження пов'язані з пандемією коронавірусу, заявив американський лідер Джо Байден на брифінгу 21 січня.

    «У світлі виявлення нових штамів вірусу, про які ми дізнаємося, ми вводимо нові заходи для тих, хто прилітає в Сполучені Штати з інших країн. На додаток до обов'язкового носіння маски кожен, хто летить у США з інших країн, повинен здати тест на коронавірус перед польотом, а також піти на карантин після прибуття в Америку», – пояснив рішення Байден.

    За словами президента, ситуація з коронавірусом у США погіршується, і до лютого у Сполучених Штатах «буде 500 тисяч смертей від коронавірусу». 

    У той же час, він запевнив, що Америка переможе пандемію.

    До слова, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

    Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

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    Теги: США Джозеф Байден авіаперевезення карантин кордон коронавірус
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