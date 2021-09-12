«50 на 50». Зеленський ще не вирішив, чи поїде на Генасамблею ООН

Никифоров підкреслив, що «візит готується»

Президент України Володимир Зеленський ще не визначився, чи вирушить він особисто на Генеральну асамблею ООН, яку відкриють 14 вересня у Нью-Йорку. Про це прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров заявив телеканалу «Дом» в інтерв'ю, яке було опубліковано 12 вересня.

«Чи вирішить він летіти – це залежить тільки від нього. Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу – день туди, день назад на переліт – заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні», – сказав він.

За словами прессекретаря Зеленського, «повинна бути якась користь».

«Якщо користь – якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів – виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50 на 50», – пояснив Никифоров.

Він підкреслив, що «візит готується», і роз'яснив сенс цього словосполучення.

«Це значить, відповідна служба Офісу президента, протокольна служба, інші служби роблять усе, щоб цей візит відбувся: видають візи учасникам делегації, у кого немає дипломатичних паспортів, літак заправляють – що завгодно. Щоб, якщо президент вирішить летіти, все було готово», – зазначив Никифоров.

Він припустив, що на Генасамблеї ООН президент України презентує Кримську платформу «і може ще раз запросити» підписати її декларацію.

«Все-таки ООН – це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформі. Це було б хорошим жестом», – вважає Никифоров.

Щорічно у вересні в Нью–Йорку розпочинається чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент «високих зустрічей« за участю глав держав і урядів країн–членів ООН.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».