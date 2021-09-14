Сьогодні у Нью-Йорку відкривається сесія Генасамблеї ООН

Формат участі українського президента в Генасамблеї ООН ще не вирішено

У Нью-Йорку починає роботу 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня. Про це повідомляє Foreign Brief.

Минулого року через обмеження, пов'язані з поширенням нового коронавірусу, відкриття ювілейної сесії перевели у віртуальний режим. Цього року очікується прибуття великої кількості високих гостей.

Повноваження голови Генасамблеї починає виконувати представник Мальдів, який обіймав посаду глави МЗС цієї країни, Абдулла Шахід. Раду безпеки всесвітньої організації очолює у вересні Ірландія.

Першорядною темою залишається ситуація в Афганістані, де представники руху «Талібан» захопили владу і вже оголосили про формування кабінету міністрів.16 вересня можливо пройде голосування щодо продовження місії ООН зі сприяння Афганістану. Також центральною темою буде боротьба з Covid-19.

Також Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Як очікується, на тиждень високого рівня в Нью-Йорк прибудуть керівники 83 держав, 43 глави урядів, а також міністри закордонних справ 23 країн.

Нагадаємо, Генасамблея ООН також розгляне ситуацію на окупованих територіях України. Формат участі Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН ще не вирішено.

Український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії.

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