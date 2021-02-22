Кулеба розповів, як Кремль відреагує на санкції щодо Медведчука та Марченко

Ніщо так сильно не провокує Росію на дії, як постійні заклики не дратувати Росію – Кулеба

За словами Кулеби, зараз Україна повернеться в топ-теми російської пропагандистської машини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що реакція Росії на запровадження РНБО санкцій щодо Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко не буде швидкою. Проте запровадження санкцій точно вплине на позицію Кремля. Про це Кулеба заявив в етері програми «Анатомія тижня» на «Прямому каналі».

Кулеба зауважив, що після початку російської агресії проти України у 2014 році йому важко уявити, що може статися щось гірше.

«Зараз Україна повернеться в топ-теми російської пропагандистської машини – там будуть просто слиною бризкати на президента Зеленського й розказувати, який він виявився ворог і недружній. Тобто російська пропаганда точно першою відреагує. Не думаю, що буде якась швидка реакція Росії – ми, власне, це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії й на їхні дії в середньостроковій перспективі, – це точно», – сказав Кулеба.

На його думку, ми всі з 2014 року маємо навчитися бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Коментуючи можливість ескалації конфлікту на Донбасі, міністр зауважив, що факти обстрілів і загибелі наших військових ми вже маємо. «Ще раз наголошую: із санкціями проти Медведчука, без санкцій, урок Росії з 2014 року – «ми можемо зробити будь-що в будь-який момент». Ми що, провокували їх захоплювати Крим? Чи ми провокували їх вводити свої війська на Донбас? Але вони це зробили. Тому давайте відкинемо оцю логіку «не дратувати Росію». Ніщо так сильно не провокує Росію на дії, як постійні заклики не дратувати Росію», – вважає Кулеба.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». За словами Сергія Лещенка, Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.