Медведчук почав розганяти тезу, що Марченко йтиме в президенти – Лещенко

Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил

Плани дружини одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко зайнятися політикою і вступити до «Опозиційної платформи – «За життя» найбільше напружили проросійськи налаштованих Юрія Бойка й Сергія Льовочкіна. Про це написав Сергій Лещенко на своїй сторінці в Telegram.

За словами Лещенка, Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.

«Через свою сітку балакучих голів Медведчук уже почав розганяти тезу, що Марченко піде на вибори президента», – повідомив Лещенко.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». В то й же час себе і свою сім'ю разом з одіозним політиком Віктором Медведчуком назвала «майбутнім України». Марченко також вважає, що її чоловіка, кума Путіна, дуже бояться представники влади. І тепер вона вимушена теж брати в руки «політичну зброю».