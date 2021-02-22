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    Медведчук почав розганяти тезу, що Марченко йтиме в президенти – Лещенко

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    Марченко&nbsp;оголосила про свій вступ до &laquo;Опозиційної платформи &ndash; &laquo;За життя&raquo; - Медведчук почав розганяти тезу, що Марченко йтиме в президенти – Лещенко
    Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя»
    Фото з відкритих джерел

    Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил

    Плани дружини одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко зайнятися політикою і вступити до «Опозиційної платформи – «За життя» найбільше напружили проросійськи налаштованих Юрія Бойка й Сергія Льовочкіна. Про це написав Сергій Лещенко на своїй сторінці в Telegram.

    За словами Лещенка, Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.

    «Через свою сітку балакучих голів Медведчук уже почав розганяти тезу, що Марченко піде на вибори президента», – повідомив Лещенко.

    Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». В то й же час себе і свою сім'ю разом з одіозним політиком Віктором Медведчуком назвала «майбутнім України». Марченко також вважає, що її чоловіка, кума Путіна, дуже бояться представники влади. І тепер вона вимушена теж брати в руки «політичну зброю».

    Теги: Віктор Медведчук Сергій Льовочкін санкції Юрій Бойко Оксана Марченко Опозиційна платформа — За життя
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