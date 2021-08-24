  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Головний жарт Дня Незалежності. Як Зеленський розсмішив гостей параду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава держави взяв участь у святковому Параді військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України - Головний жарт Дня Незалежності. Як Зеленський розсмішив гостей параду
    Глава держави взяв участь у святковому Параді військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України
    Фото: Офіс президента

    Президент України у своєму виступі потролив Віктора Януковича.

    Під час урочистої промови на параді до Дня Незалежності України, голова держави Володимир Зеленський пожартував над президентом-утікачем Віктором Януковичем.

    Перераховуючи регіони України, які є малою батьківщиною видатних українців або керівників нашої держави, Зеленський не пригадав ім'я Віктора Януковича, коли говорив про Донецьку область.

    «Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина другого, Сумщина третього. Донеччина… подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина Лесю Українку та поезію, Полтавщина Миколу Лисенка та Оперу», – зазначив Зеленський.

    Президент Володимир Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

    Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України.

    Звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно – старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук президента члени родин загиблих захисників. Орден «Золота Зірка» вручений полковнику Євгену Сидоренку.

    Читайте також:
    Теги: Віктор Янукович незалежність парад Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головний жарт Дня Незалежності. Як Зеленський розсмішив гостей параду