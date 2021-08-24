Головний жарт Дня Незалежності. Як Зеленський розсмішив гостей параду

Глава держави взяв участь у святковому Параді військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Президент України у своєму виступі потролив Віктора Януковича.

Під час урочистої промови на параді до Дня Незалежності України, голова держави Володимир Зеленський пожартував над президентом-утікачем Віктором Януковичем.

Перераховуючи регіони України, які є малою батьківщиною видатних українців або керівників нашої держави, Зеленський не пригадав ім'я Віктора Януковича, коли говорив про Донецьку область.

«Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина другого, Сумщина третього. Донеччина… подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина Лесю Українку та поезію, Полтавщина Миколу Лисенка та Оперу», – зазначив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України.

Звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно – старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук президента члени родин загиблих захисників. Орден «Золота Зірка» вручений полковнику Євгену Сидоренку.

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