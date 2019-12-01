У Новому Орлеані невідомий підстрелив одинадцять осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція оточила територію на каналі Сент у французькому кварталі Фото EVN

Усіх постраждалих доставили до лікарні

У туристичному центрі французького кварталу міста Новий Орлеан у штаті Луїзіана підстрелили 11 осіб, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Як повідомляє BBC, наразі про загиблих невідомо.

У поліції заявили, що «біля місця події був затриманий один підозрюваний».

Пізніше уточнили, що особа досі перебуває під слідством, до цього часу нікого не арештували. Інших подробиць не надають.

Усіх постраждалих доставили до лікарні.

У французькому кварталі у той час було багато людей, які відзначали вихідні після Дня подяки.

Тисячі вболівальників та випускників також приїхали до міста на футбольну гру Bayou Classic, яку традиційно проводять у вихідні після Дня подяки.

Нагадаємо, вдень 29 листопада чоловік із ножем напав на перехожих на Лондонському мосту. Внаслідок нападу двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Самого нападника застрелила поліція.