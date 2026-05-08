Латвія вручила ноту протесту російському послу через падіння БпЛА

Латвія заявила, що безпілотники залетіли на її територію саме з Росії

Латвія також засудила російські погрози масованого удару по Києву 9 травня

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту після падіння безпілотників, які вранці, 7 травня, залетіли на територію країни. Про це повідомили у латвійському МЗС, пише «Главком».

За даними відомства, кілька дронів увійшли до повітряного простору Латвії з території Росії та були зафіксовані у муніципалітетах Резекне, Балві та Лудза.

У МЗС Латвії заявили, що саме війна Росії проти України створює ризики для безпеки всього регіону.

«Росія, ведучи агресивну війну проти України, створює ризики безпекових інцидентів у всьому регіоні», – наголосили у відомстві.

Також латвійська сторона окремо спростувала заяви РФ про нібито дозвіл використовувати повітряний простір країни для атак дронів по Росії.

«Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для здійснення атак безпілотників на цілі в Росії», – заявили у МЗС.

Крім цього, Латвія засудила російські публічні погрози щодо можливого масштабного удару по Києву 9 травня, а також заяви з погрозами на адресу іноземних посольств в Україні.

Латвія також повторила вимогу до Москви припинити агресію та вивести російські війська з усієї міжнародно визнаної території України.

Нагадаємо, вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни.

Згодом стало відомо, що дрони, які вторглися у повітряний простір Латвії, не були збиті через ризик для мирного населення та цивільної інфраструктури.

Варто зазначити, що Сейм Латвії терміново скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з порушенням повітряного простору країни іноземними безпілотниками, які залетіли з боку Росії