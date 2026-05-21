Президент прокоментував удар по Сизранському НПЗ Росії (відео)

Володимир Зеленський оприлюднив відео ударів по Сизранському нафтопереробному заводу у Росії

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео ударів по Сизранському нафтопереробному заводу Росії, який розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону. Відповідне відео глава держави виклав у Фейсбуці, інформує «Главком».

За словами Президента, ця атака є черговою далекобійною санкцією України проти російської нафтопереробної галузі.

«Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів», – наголосив Зеленський.

Глава держави також висловив подяку воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за високу точність і результативність роботи.

«Главком» писав, що Сизранський нафтопереробний загорівся після атаки Сил оборони. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти. Завод є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи.

Нагадаємо, завод у Самарській області неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Зокрема, серйозні пошкодження внаслідок успішних ударів об'єкт отримав навесні та влітку минулого року. Попереднього разу його було уражено місяць тому.

Раніше повідомлялося, що Сизранський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки дронів 18 квітня. З 18 квітня на підприємстві в аварійному режимі було зупинено роботу установки первинної переробки нафти АВТ-6. Потужність цієї установки становить 17,1 тис. тонн на добу, що забезпечує 71% загальної потужності заводу.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.

