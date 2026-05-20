Латвія вручила ноту протесту повіреному РФ через цинічну брехню російської розвідки

Офіційна Рига заперечила заяви Росії про атаки з її території

Розвідка Росії звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило протест тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації та вручило офіційну ноту через дезінформаційну кампанію Кремля. Приводом для дипломатичного кроку стала публічна заява Служби зовнішньої розвідки РФ від 19 травня 2026 року, яку офіційна Рига назвала абсолютною брехнею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення латвійського закордонного відомства.

«У розмові главі російського посольства було зазначено, що, незважаючи на неодноразові повідомлення латвійської сторони дипломатичними каналами та в публічній сфері про те, що Латвійська Республіка не надала згоди на використання своєї території та повітряного простору для здійснення нападів на об'єкти в Російській Федерації, російська сторона продовжує поширювати брехню. Також главі російського посольства було вручено офіційну ноту протесту», – йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Латвії.

Російська розвідка поширила дезінформацію про те, що командування Сил безпілотних систем ЗСУ нібито розмістило своїх військових на п'яти латвійських військових базах (зокрема в Адажі та Лієлварде) і готує звідти масовані удари дронами по регіонах Росії.

Понад те, представники Москви на засіданні Радбезу ООН вдалися до відкритих залякувань, погрожуючи Латвії «справедливою відплатою» та ударами, попри її членство в НАТО.

Нагадаємо, латвійська сторона оперативно та жорстко відреагувала на чергову провокацію агресора. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже та президент Едгарс Рінкевичс наголосили, що Латвійська Республіка ніколи не надавала і не збирається надавати свій повітряний простір чи територію для подібних атак.

«Главком» писав, що речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна суворо дотримується норм міжнародного права і не використовує території країн-партнерів для ведення бойових дій