Європейська федерація гандболу відреагувала на проведення у чемпіонаті РФ заходу на честь окупантів

Гравчині команди «Ростов-Дон» зробили фото з загарбниками

Під час матчу 1/4 фіналу чемпіонату Росії з гандболу відбулася пропагандистська акція на честь російських окупантів

Європейська федерація гандболу (EHF) відповіла на запит «Главкома» щодо проведення під час матчу чемпіонату Росії заходу на честь російських окупантів.

Пропагандистський захід у Ростові-на-Дону

30 квітня 2026 року під час матчу 1/4 фіналу чемпіонату Росії між командами «Ростов-Дон» та «Зірка» відбулася пропагандистська акція на честь російських окупантів, які проходять лікування в окружному військовому шпиталі у Ростові-на-Дону.

«Хлопці отримали море позитивних емоцій: видовищна гра та перемога ростовських гандболісток, автографи, фотографії на згадку з командою переможниць. Вважаю важливим організацію таких заходів для наших бійців, адже для їхнього одужання важлива не лише медична допомога, а й позитивний емоційний настрій. Дякую генеральному директору ГК «Ростов-Дон» Антону Ревенку за допомогу в організації заходу», – зазначив депутат Законодавчих Зборів Ростовської області Володимир Влазнєв.

До пропагандистського заходу долучилася і гандболістка з Києва Дар'я Стаценко, яка, зокрема, взяла участь у фотосесії з окупантами.

Реакція EHF

«Главком» поцікавився у EHF, чи проведення таких заходів порушує правила організації.

«Щиро дякую за ваш електронний лист. Виконавчий комітет Європейської федерації гандболу чітко постановив, що російські команди не можуть брати участь у змаганнях, організованих EHF.

Однак я не можу коментувати матчі, організовані поза межами діяльності EHF», – відповів директор EHF з комунікацій Томас Шьонайх.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Лень набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Тренерка середняка чемпіонату Німеччини здобула історичну перемогу
Футболістки Південної Кореї і КНДР відмовилися тиснути руки під час гри юніорського Кубку Азії
Пустовий встановив особистий рекорд результативності в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
Неймар оформив гол у другому поєдинку поспіль
